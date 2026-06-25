У цей день наші предки ходили на риболовлю разом зі своїми рідними. Про Дні ангела й інші свята на 25 червня – розповідає Православний церковний календар.

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День пам'яті святої преподобномучениці Февронії

Свята Февронія жила у III столітті під час гонінь на християн за правління імператора Діоклетіана. Вона виросла у монастирі міста Сіваполі, де її вихованням займалася тітка. Дівчина вірила в Бога та регулярно читала Святе Письмо. Її щира віра надихнула багатьох язичників прийняти християнство, серед яких була й молода вдова Ієрія. Коли до монастиря увірвалися римські воїни, більшість сестер утекли, але важкохвора Февронія залишилася в обителі. Солдати схопили її та вимагали зректися Христа й уклонитися язичницьким богам. Февронія рішуче відхилила ці вимоги, через що правителі засудили її до страти.

Хто святкує День ангела 25 червня?

За новоюліанським календарем, 25 червня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Василь та Яків.

Що ще відзначають?

Щороку 25 червня відзначають День митника України. Це професійне свято для фахівців, які борються з контрабандою, сприяють зовнішньоекономічним зв'язкам і захищають національні інтереси.

Також сьогодні святкують Міжнародний день моряка, Всесвітній день Beatles, Всесвітній день вітиліго, День кольорового телебачення та Міжнародний день сомоподібних.