У цей день наші предки виганяли худобу на пасовище та плели вінки з весняних квітів. Про Дні ангела й інші свята на 24 травня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі

Життя преподобного Симеона припало на VI – VII століття. Він присвятив себе служінню Богові з ранніх років, коли в дитинстві йому з'явився Ісус Христос і напророкував майбутні духовні звершення. Керуючись Його словами, юнак пішов до монастиря і прийняв постриг. Невдовзі Симеон оселився на вершині стовпа. За таку відданість Господь наділив його даром зцілення. Преподобний проводив дні у безперервній молитві та вивченні Святого Письма, повністю ігноруючи будь-які світські чи духовні спокуси. Згодом святий перебрався на Дивну гору, де продовжив свої релігійні подвиги. Окрім зцілення хворих вірян, праведник також мав дар пророцтва, тому передбачав важливі історичні події.

Хто святкує День ангела 24 травня?

За новоюліанським календарем, 23 травня Дні ангела святкують люди з іменами: Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Федір, Оксана та Олена.

Що ще відзначають?

Щороку 24 травня відзначають День авіаційного техніка. До речі, дату свята обрали не просто так. Саме у цей день, у 1868 році, народився Чарльз Едвард Тейлор – авіаційний механік-першопроходець, який створив двигун для літака, на якому полетіли брати Райт.

Також сьогодні святкують Міжнародний день тіари, Всесвітній день відеоігор і Європейський день парків.