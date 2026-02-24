У цей день наші предки доглядали за свійськими тваринами. Про Дні ангела й інші свята 24 лютого – розповідає Волинська єпархія Православної Церкви України.
Перше і друге знайдення голови Івана Предтечі
Іродіада, дружина царя Ірода, палко жадала смерті Івана Предтечі. Заручившись підтримкою своєї доньки Саломії, вона домоглася страти пророка. Відомо, що святому відсікли голову, а його тіло віряни поховали у місті Севастія. Втім, з часом ці мощі були втрачені. Голову ж Хрестителя мстива Іродіада залишила в себе задля наруги. Згодом одна з її благочестивих служниць таємно викрала святиню і сховала на Оливній горі. Пізніше на тому місці звели храм, де й відбулося перше віднайдення голови Предтечі. У IV столітті реліквію перенесли до печери поблизу міста Емеса. З часом там оселилися ченці та заснували монастир. Саме в цій обителі, коли про неї дізнався місцевий архімандрит, голову Івана Хрестителя знайшли знову.
Хто святкує День ангела 24 лютого?
За новоюліанським календарем, 24 лютого Дні ангела святкують чоловіки з іменем Іван. Воно має давньоєврейське походження та трактується як "Божа милість".
Що ще відзначають?
- 24 лютого вшановують четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона щоразу нагадує про неймовірну ціну свободи та безпрецедентну стійкість українського народу. За ці чотири довгих роки українці пройшли через страшні випробування, непоправні втрати та масштабні руйнування, але водночас продемонстрували світові феноменальну мужність і готовність до кінця боротися за своє право на існування. Цей день є часом глибокої скорботи за кожним загиблим захисником і кожною невинною жертвою агресії. Крім цього, ця дата нагадує всьому світу, що боротьба за життя, справедливість і майбутнє України триває, і ми не маємо права складати руки.
- Також сьогодні відзначають Національний день молитви в Україні. Це особливий час духовного єднання, коли українці різних конфесій разом просять про мир, захист і Боже благословення для рідної землі. Так, люди об'єднуються у проханнях про зцілення поранених, втіху для тих, хто втратив найрідніших, і мудрість для керівництва держави.