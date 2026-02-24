У цей день наші предки доглядали за свійськими тваринами. Про Дні ангела й інші свята 24 лютого – розповідає Волинська єпархія Православної Церкви України.

Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на лютий 2026 року

Перше і друге знайдення голови Івана Предтечі

Іродіада, дружина царя Ірода, палко жадала смерті Івана Предтечі. Заручившись підтримкою своєї доньки Саломії, вона домоглася страти пророка. Відомо, що святому відсікли голову, а його тіло віряни поховали у місті Севастія. Втім, з часом ці мощі були втрачені. Голову ж Хрестителя мстива Іродіада залишила в себе задля наруги. Згодом одна з її благочестивих служниць таємно викрала святиню і сховала на Оливній горі. Пізніше на тому місці звели храм, де й відбулося перше віднайдення голови Предтечі. У IV столітті реліквію перенесли до печери поблизу міста Емеса. З часом там оселилися ченці та заснували монастир. Саме в цій обителі, коли про неї дізнався місцевий архімандрит, голову Івана Хрестителя знайшли знову.

Хто святкує День ангела 24 лютого?

За новоюліанським календарем, 24 лютого Дні ангела святкують чоловіки з іменем Іван. Воно має давньоєврейське походження та трактується як "Божа милість".

Що ще відзначають?