Про все, що треба знати про свято 23 січня, розповімо з посиланням на Андріївську церкву.

Яке свято 23 січня?

Блаженний мученик Климент жив у II столітті у місті Анкіра (сучасна Туреччина). Батько був язичником, а мати – християнкою. Перед смертю жінка сказала синові, що той пройде страшні випробування за Господа.

З дитячих років він проявляв добро та любов до ближніх, а також навчав друзів основ християнської віри. Згодом його висвятили на диякона, потім – на священника, а ще пізніше обрали єпископом у рідному місті.

Дізнавшись про Климента царський намісник наказав заарештувати єпископа, піддати допитам і шмаганню. Чоловік терпів усе з мужністю. Потім йому розбили камінням щелепу.

Згодом Климента заслали в Нікомедію. По дорозі до нього приєднався учень Агафангел. Їх обох піддали тортурам, однак розлючений натовп закидав катів камінням. Климент і Агафангел опинилися на волі, продовжили проповідувати, а також зцілювати хворих. Потім Агафангела стратили, а Климента убили під час літургії в храмі.

Що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не варто лихословити та вплутуватись у сварки;

Краще відмовитись від помсти;

І не варто впадати у відчай, щоб не розгнівати вищі сили;

Не можна відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Народні прикмети на 23 січня

Якщо падає сніг – у наступні дні чекайте на снігові опади, а влітку – багатий врожай;

Якщо зранку буде туман – це до відлиги;

А сильний мороз віщує холодну та тривалу зиму.

Хто святкує День ангела 23 січня?

За новоюліанським календарем, 23 січня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Володимир, Геннадій, Іван, Федір, Катерина.

Що ще відзначають?