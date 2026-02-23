У цей день наші предки спостерігали за природою. Про Дні ангела й інші свята 23 лютого – розповідає Православний церковний календар.

Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на лютий 2026 року

День пам'яті священномученика Полікарпа

Святий Полікарп народився в Малій Азії, однак рано залишився сиротою. Його вихованням займалася благочестива жінка, на ім'я Калліста, яка замінила йому матір. Згодом хлопець відмовився від земних благ, тому вирішив роздати своє майно нужденним і повністю присвятити себе Богові. Так, юнак невтомно досліджував Святе Письмо, а через деякий прийняв сан диякона, ставши затятим проповідником християнства. Доленосним у житті Полікарпа стало учнівство в апостола Івана Богослова. Саме його святий часто супроводжував у подорожах. Втім, мирне служіння Полікарпа перервалося, коли імператорський престол зайняв Марк Аврелій. Почавши жорстокі переслідування християн, правитель наказав схопити праведника. Полікарпа засудили до страти і прив'язали до стовпа, щоб спалити живцем. Однак сталося неймовірне – нещадне полум'я охопило святого, не завдавши йому жодної шкоди. Зрозумівши, що вогонь безсилий, кати вдарили чоловіка мечем, і його кров дивним чином загасила вогнище.

Хто святкує День ангела 23 лютого?

За новоюліанським календарем, 23 лютого Дні ангела святкують люди з такими іменами: Мойсей, Дем'ян та Олександр.

Що ще відзначають?