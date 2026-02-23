Відзначати цей день сьогодні не лише недоречно, а й відверто образливо для нашої держави та її справжніх оборонців. Раніше ця дата була відома як День захисника Вітчизни, проте насправді це виключно штучний радянський міф, від якого Україна остаточно відмовилася. Про це пише Міністерство оборони України у своєму фейсбуці.

Чому не треба вітати зі святом 23 лютого?

Традиція святкувати 23 лютого дісталася українцям у спадок від СРСР, де цей день був прив'язаний до створення більшовицької Червоної армії у 1918 році. Для громадян України вона стала символом окупації. Адже саме більшовицькі війська знищили Українську Народну Республіку, жорстоко придушували національно-визвольні рухи, а згодом радянська влада принесла на наші землі масові репресії та Голодомор.

До того ж історики доводять, що жодних видатних перемог червоноармійців 23 лютого не відбулося – дату керівництво СРСР обрало випадково, виключно заради пропаганди, зазначає Історична Правда.

З початком російської збройної агресії та окупації Криму стало очевидно, що вітати когось з днем, який прославляє сили ворога, є неприпустимим. Росія продовжує гучно відзначати це свято, тоді як її війська щодня руйнують українські міста та забирають життя наших громадян. Того ж 2014 року Україна на державному рівні скасувала старі укази, назавжди розірвавши зв'язок із мілітарними традиціями агресора.

Коли варто вітати українських захисників?