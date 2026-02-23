Саме з цього моменту природа починає активне пробудження, а дні стають дедалі довшими та теплішими. Детальніше про дату весняного рівнодення у 2026 році – розповідає EarthSky.

Коли буде День весняного рівнодення у 2026 році?

У 2026 році День весняного рівнодення припадає на п'ятницю, 20 березня. Точний час цієї події за київським часом настане о 16:45. Саме в цей момент Сонце перетне небесний екватор, після чого в Північній півкулі офіційно розпочнеться весна, а в Південній – осінь.

Вже з наступної доби світловий день почне поступово збільшуватися, а ночі ставатимуть коротшими. Це означає, що на українців чекає більше сонячного світла, тепла та довгоочікуване пробудження природи.

Що цікаво, ще з давніх часів День весняного рівнодення вважався магічним і символізував перемогу світла над темрявою, пише BBC. Наші предки раділи цій події, влаштовували гучні святкування, пекли солодощі у формі жайворонків і закликали тепло. Багато хто вірить, що цей період є енергетично сильним, тому плани та бажання, загадані в День рівнодення, мають великі шанси на здійснення.

Що не можна робити у День весняного рівнодення 2026?