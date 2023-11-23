Яке сьогодні, 23 листопада, свято: що не можна робити у цей день
23 листопада за новим церковним календарем вшановують пам'ять святителя Амфілохія, єпископа Іконійського. У США відзначають День подяки.
Святий Амфілохій походить із християнської сім'ї. Хоча й в молодості мріяв стати адвокатом, згодом вирішив служити Богові, зазначає 24 Канал.
Важливо Які державні свята відзначатимемо у листопаді та чи будуть додаткові вихідні
У 374 році Амфілохія обрали єпископом у місті Іконія. Святий мав дар зцілювати молитвою, яким його наділив Господь. До речі, єпископ іконійський був другом святого Василія Великого та святого Григорія Назіянського.
Що не можна робити сьогодні
- Заборонено сваритися та злитися.
- Не можна носити нове взуття, бо накличете негаразди.
- Якщо вночі присниться поганий сон, не розказуйте його нікому. Інакше він збудеться.
- Заборонено вживати алкогольні напої.
- Також сьогодні не варто просити про допомогу.
Прикмети на 23 листопада
- Якщо на небі мало хмар, то надворі буде ясно.
- Якщо навколо місяця побачите тьмяні та рожеві кільця, скоро вдарять морози.
- Низькі хмари – до похолодання.
- Якщо почнеться снігопад, то початок літа буде вогким.
День подяки в США
Сьогодні, 23 листопада, в Америці святкують День подяки. У цей день американці збираються за великим родинним столом. Вони дякують за всі дари, які отримати протягом року. У США цей день – одне з найважливіших державних свят. День подяки також святкують у Канаді. Проте там цей день припадає на другий понеділок жовтня.