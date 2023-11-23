Яке сьогодні, 23 листопада, свято: що не можна робити у цей день

23 листопада 2023, 07:00
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23 листопада за новим церковним календарем вшановують пам'ять святителя Амфілохія, єпископа Іконійського. У США відзначають День подяки.

Святий Амфілохій походить із християнської сім'ї. Хоча й в молодості мріяв стати адвокатом, згодом вирішив служити Богові, зазначає 24 Канал.

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У 374 році Амфілохія обрали єпископом у місті Іконія. Святий мав дар зцілювати молитвою, яким його наділив Господь. До речі, єпископ іконійський був другом святого Василія Великого та святого Григорія Назіянського. 

Що не можна робити сьогодні

  • Заборонено сваритися та злитися.
  • Не можна носити нове взуття, бо накличете негаразди.
  • Якщо вночі присниться поганий сон, не розказуйте його нікому. Інакше він збудеться.
  • Заборонено вживати алкогольні напої.
  • Також сьогодні не варто просити про допомогу. 

Прикмети на 23 листопада

  • Якщо на небі мало хмар, то надворі буде ясно.
  • Якщо навколо місяця побачите тьмяні та рожеві кільця, скоро вдарять морози.
  • Низькі хмари – до похолодання.
  • Якщо почнеться снігопад, то початок літа буде вогким. 

День подяки в США

Сьогодні, 23 листопада, в Америці святкують День подяки. У цей день американці збираються за великим родинним столом. Вони дякують за всі дари, які отримати протягом року. У США цей день – одне з найважливіших державних свят. День подяки також святкують у Канаді. Проте там цей день припадає на другий понеділок жовтня. 

 

Автор: Марія Примич