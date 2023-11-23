Святий Амфілохій походить із християнської сім'ї. Хоча й в молодості мріяв стати адвокатом, згодом вирішив служити Богові, зазначає 24 Канал.

Важливо Які державні свята відзначатимемо у листопаді та чи будуть додаткові вихідні

У 374 році Амфілохія обрали єпископом у місті Іконія. Святий мав дар зцілювати молитвою, яким його наділив Господь. До речі, єпископ іконійський був другом святого Василія Великого та святого Григорія Назіянського.

Що не можна робити сьогодні

Заборонено сваритися та злитися.

Не можна носити нове взуття, бо накличете негаразди.

Якщо вночі присниться поганий сон, не розказуйте його нікому. Інакше він збудеться.

Заборонено вживати алкогольні напої.

Також сьогодні не варто просити про допомогу.

Прикмети на 23 листопада

Якщо на небі мало хмар, то надворі буде ясно.

Якщо навколо місяця побачите тьмяні та рожеві кільця, скоро вдарять морози.

Низькі хмари – до похолодання.

Якщо почнеться снігопад, то початок літа буде вогким.

День подяки в США

Сьогодні, 23 листопада, в Америці святкують День подяки. У цей день американці збираються за великим родинним столом. Вони дякують за всі дари, які отримати протягом року. У США цей день – одне з найважливіших державних свят. День подяки також святкують у Канаді. Проте там цей день припадає на другий понеділок жовтня.