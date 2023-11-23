Святой Амфилохий происходит из христианской семьи. Хотя и в молодости мечтал стать адвокатом, впоследствии решил служить Богу. 24 Канал.
Важно Какие государственные праздники отметим в ноябре и будут ли дополнительные выходные
В 374 году Амфилохия избрали епископом в городе Икония. У Святого был дар исцелять молитвой, которым его наделил Господь. Кстати, епископ иконийский был другом святого Василия Великого и святого Григория Назианского.
Что нельзя делать сегодня
- Запрещено ссориться и злиться.
- Нельзя носить новую обувь, потому что навлечете невзгоды.
- Если ночью приснится дурной сон, не рассказывайте его никому. Иначе он сбудется.
- Запрещено употреблять алкогольные напитки.
- Также сегодня не стоит просить о помощи.
Приметы на 23 ноября
- Если на небе мало облаков, то на улице будет ясно.
- Если вокруг луны увидите тусклые и розовые кольца, скоро ударят морозы.
- Низкие облака – до похолодания.
- Если начнется снегопад, то начало лета будет сырым.
День благодарения в США
Сегодня, 23 ноября, в Америке отмечают День благодарения. В этот день американцы собираются за большим семейным столом. Они благодарят за все дары, которые получить в течение года. В США этот день – один из важнейших государственных праздников. День благодарения также отмечается в Канаде. Однако там этот день выпадает на второй понедельник октября.