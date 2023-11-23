Святой Амфилохий происходит из христианской семьи. Хотя и в молодости мечтал стать адвокатом, впоследствии решил служить Богу. 24 Канал.

Важно Какие государственные праздники отметим в ноябре и будут ли дополнительные выходные

В 374 году Амфилохия избрали епископом в городе Икония. У Святого был дар исцелять молитвой, которым его наделил Господь. Кстати, епископ иконийский был другом святого Василия Великого и святого Григория Назианского.

Что нельзя делать сегодня

Запрещено ссориться и злиться.

Нельзя носить новую обувь, потому что навлечете невзгоды.

Если ночью приснится дурной сон, не рассказывайте его никому. Иначе он сбудется.

Запрещено употреблять алкогольные напитки.

Также сегодня не стоит просить о помощи.

Приметы на 23 ноября

Если на небе мало облаков, то на улице будет ясно.

Если вокруг луны увидите тусклые и розовые кольца, скоро ударят морозы.

Низкие облака – до похолодания.

Если начнется снегопад, то начало лета будет сырым.

День благодарения в США

Сегодня, 23 ноября, в Америке отмечают День благодарения. В этот день американцы собираются за большим семейным столом. Они благодарят за все дары, которые получить в течение года. В США этот день – один из важнейших государственных праздников. День благодарения также отмечается в Канаде. Однако там этот день выпадает на второй понедельник октября.