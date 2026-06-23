У цей день наші предки збиралися цілющі трави в лісі. Про Дні ангела й інші свята на 23 червня – розповідає Православний церковний календар.

Теж цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на червень 2026 року

День пам'яті святої мучениці Агрипини

Свята Агрипина жила в III столітті та походила із заможної родини. Ще в юності вона вирішила присвятити життя Богові, обравши шлях дівоцтва та чистоти. Її приклад надихав інших дівчат відмовлятися від світських спокус заради служіння Господу. Під час переслідувань християн за правління імператора Валеріана правителі звинуватили Агрипину в тому, що вона відмовляє жінок від шлюбу. Через це язичники схопили дівчину та піддали її страшним катуванням. Агрипина мужньо витримала всі знущання, не зреклася своєї віри й невдовзі померла від отриманих ран.

Хто святкує День ангела 23 червня?

За новоюліанським календарем, 23 червня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Гнат, Денис, Дмитро, Захар, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро та Олена.

Що ще відзначають?

Щороку 23 червня відзначають День державної служби України. Його встановив тодішній президент країни Леонід Кучма у 2003 році.

Також сьогодні святкують День державної служби ООН, Всесвітній день інформаторів, Міжнародний день жінок в інженерії і Міжнародний Олімпійський день.