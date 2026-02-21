У цей день наші предки позбавлялися непотрібних речей вдома. Про Дні ангела й інші свята 21 лютого – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті преподобного Тимофія Олімпійського

До наших днів збереглося небагато свідчень про земний шлях преподобного Тимофія. Втім, відомо, що він народився в Італії, а своє служіння розпочав у юнацькі роки в монастирі "Символи", у Малій Азії. Проводячи дні в молитвах і дотримуючись суворого посту, Тимофій досяг глибокої духовної чистоти. За такий праведний спосіб життя Господь наділив його даром чудотворення. Завдяки цьому святий зцілював тяжкохворих і виганяв з них злих духів. Згодом преподобний обрав шлях усамітнення і став пустельником. Тимофій мирно відійшов у вічність у глибокій старості, приблизно у 795 році.

Хто святкує День ангела 21 лютого?

За новоюліанським календарем, 21 лютого Дні ангела святкують люди з такими іменами: Тимофій і Григорій.

Що ще відзначають?