Для нас, українців, сьогодні рідне слово набуло особливого значення. Воно стало нашим оберегом, зброєю, символом свободи та незламності, що об'єднує у будь-якому куточку світу. Саме рідною мовою ми говоримо перші слова, співаємо колискові дітям, зізнаємося у коханні, молимося за мир і підтримуємо один одного у важкі часи. У кожному її слові закладено неймовірну силу й тепло, якими так хочеться ділитися з найближчими. 24 Канал зібрав найкращі привітання з Міжнародним днем ​​рідної мови у картинках, прозі та віршах, які ви можете надіслати друзям, колегам чи знайомим.

Міжнародний день рідної мови 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Вітаю з Міжнародним днем рідної мови та щиро бажаю всім серцем і душею завжди любити свою країну, пишатися рідною мовою і прославляти свою культуру. Нехай мова завжди залишається сильним і потужним інструментом не тільки спілкування, а й розвитку.

***

З Днем рідної мови! Бажаю зберегти її у вигляді, яким передали нам наші предки. Нехай і надалі передається вона із покоління в покоління, не забувається та вдосконалюється. Зберігайте рідну мову та бережіть її!

Привітання з Міжнародним днем рідної мови 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Чи в радості, а чи в журбі,

Ти поклонишся знову й знову

Тому, хто виплекав в тобі

Оцю співучу рідну мову.

Народ цю мову прикрашав,

Беріг від роду і до роду.

І в ній відбилася душа

Мого великого народу.

***

З Днем рідної мови!

Хай живе українське слово.

Бережімо, як святиню

Мову рідну й Україну.

Хай звучать казки та вірші,

З кожним днем хай буде більше

Тих, хто рідну мову знає.

Тих, хто нею розмовляє.

Привітання з Міжнародним днем рідної мови 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Сьогодні, у Міжнародний день рідної мови, свято української мови – одного з найцінніших надбань, які створили й залишили нам наші попередники. Мова є душею нації, її генетичним кодом, у її глибинах народилося багато з того, чим може пишатися наш народ. Вітаю вас, дорогі друзі, з міжнародним днем рідної мови. Нехай материнське слово буде для всіх нас оберегом. Щастя вам, добра, нових здобутків в ім'я України!

***

З Міжнародним днем рідної мови! Вітаю всіх, хто ввібрав в себе нашу мову, знає своє коріння та розуміє витоки, що дає нам силу і могутність. Нумо берегти та розвивати рідну мову, цінувати її дари, не розпорошуючись на запозичення. Ми могутні й міцні у своїй мові. Наше слово – наша сила!

Привітання з Міжнародним днем рідної мови 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Велична, щедра і прекрасна мова.

Прозора й чиста, як гірська вода,

Це України мова барвінкова,

Така багата й вічно молода.

Рідна мова, мов гірська вода,

Рідна мова вічно молода,

Рідна мова, в серці з ранніх літ

Гордо лине мова у політ!

Вона, як ніжна пісня колискова,

Заходить в серце й думи з ранніх літ,

Це мова, наче пташка світанкова,

Що гордо лине у політ!

***

Я рідною мовою друзям щастя зичу.

Хай добро хлібину кожному несе.

У гостинну хату щиро всіх покличу –

I вони, я певний, зрозуміють все.

I вони, я певний, зрозуміють слово

Де матусі ласка, батькове тепло,

Де українське поле пахне барвінково,

Де українська пісня встала на крило!

