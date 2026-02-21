Для нас, українців, сьогодні рідне слово набуло особливого значення. Воно стало нашим оберегом, зброєю, символом свободи та незламності, що об'єднує у будь-якому куточку світу. Саме рідною мовою ми говоримо перші слова, співаємо колискові дітям, зізнаємося у коханні, молимося за мир і підтримуємо один одного у важкі часи. У кожному її слові закладено неймовірну силу й тепло, якими так хочеться ділитися з найближчими. 24 Канал зібрав найкращі привітання з Міжнародним днем рідної мови у картинках, прозі та віршах, які ви можете надіслати друзям, колегам чи знайомим.
Міжнародний день рідної мови 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Вітаю з Міжнародним днем рідної мови та щиро бажаю всім серцем і душею завжди любити свою країну, пишатися рідною мовою і прославляти свою культуру. Нехай мова завжди залишається сильним і потужним інструментом не тільки спілкування, а й розвитку.
***
З Днем рідної мови! Бажаю зберегти її у вигляді, яким передали нам наші предки. Нехай і надалі передається вона із покоління в покоління, не забувається та вдосконалюється. Зберігайте рідну мову та бережіть її!
Привітання з Міжнародним днем рідної мови 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Чи в радості, а чи в журбі,
Ти поклонишся знову й знову
Тому, хто виплекав в тобі
Оцю співучу рідну мову.
Народ цю мову прикрашав,
Беріг від роду і до роду.
І в ній відбилася душа
Мого великого народу.
***
З Днем рідної мови!
Хай живе українське слово.
Бережімо, як святиню
Мову рідну й Україну.
Хай звучать казки та вірші,
З кожним днем хай буде більше
Тих, хто рідну мову знає.
Тих, хто нею розмовляє.
Привітання з Міжнародним днем рідної мови 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Сьогодні, у Міжнародний день рідної мови, свято української мови – одного з найцінніших надбань, які створили й залишили нам наші попередники. Мова є душею нації, її генетичним кодом, у її глибинах народилося багато з того, чим може пишатися наш народ. Вітаю вас, дорогі друзі, з міжнародним днем рідної мови. Нехай материнське слово буде для всіх нас оберегом. Щастя вам, добра, нових здобутків в ім'я України!
***
З Міжнародним днем рідної мови! Вітаю всіх, хто ввібрав в себе нашу мову, знає своє коріння та розуміє витоки, що дає нам силу і могутність. Нумо берегти та розвивати рідну мову, цінувати її дари, не розпорошуючись на запозичення. Ми могутні й міцні у своїй мові. Наше слово – наша сила!
Привітання з Міжнародним днем рідної мови 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Велична, щедра і прекрасна мова.
Прозора й чиста, як гірська вода,
Це України мова барвінкова,
Така багата й вічно молода.
Рідна мова, мов гірська вода,
Рідна мова вічно молода,
Рідна мова, в серці з ранніх літ
Гордо лине мова у політ!
Вона, як ніжна пісня колискова,
Заходить в серце й думи з ранніх літ,
Це мова, наче пташка світанкова,
Що гордо лине у політ!
***
Я рідною мовою друзям щастя зичу.
Хай добро хлібину кожному несе.
У гостинну хату щиро всіх покличу –
I вони, я певний, зрозуміють все.
I вони, я певний, зрозуміють слово
Де матусі ласка, батькове тепло,
Де українське поле пахне барвінково,
Де українська пісня встала на крило!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.