У цей день наші предки розпочинали посівну роботу, бо погода вже була гарною. Детальніше про Дні ангела та інші свята 21 квітня – розповів Православний церковний календар.

День пам'яті святого священномученика Януарія і тих, хто з ним

Святий священномученик Януарій був єпископом у Кампанії під час правління римських імператорів Діоклетіана та Максиміана. Через відмову зректися християнської віри та поклонитися ідолам його заарештували за наказом місцевого правителя Тимотея. Єпископа піддали жорстоким катуванням. Так, спершу його кинули у розпечену піч, де він залишився неушкодженим. А пізніше Януарій зазнав тілесних тортур. Разом з ним за віру постраждали його сподвижники – диякони Фавст, Прокул і Сосій, читець Деситерій та миряни Євтихій і Акутіон. Усіх їх вивели на арену до диких звірів, але тварини не вбили мучеників, а лагідно припали до ніг єпископа. Попри ці дива та те, що Януарій молитвою повернув зір правителю Тимотею, той наказав стратити християн мечем. Після мученицької смерті тіло святого Януарія перенесли до Неаполя, де він став головним покровителем міста.

Хто святкує День ангела 21 квітня?

За новоюліанським календарем, 21 квітня Дні ангела святкують люди з іменами: Теодор, Олексій, Денис, Іван, Максим, Федір, Ян.

