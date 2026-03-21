У цей день наші предки збирали березовий сік. Про Дні ангела й інші свята 21 березня – Православний церковний календар.

День пам'яті преподобного Якова, єпископа Катанського

Про земний шлях святого Якова збереглося небагато свідчень. Втім, відомо, що ще в юному віці він вирішив присвятити своє життя Богу, тому обрав шлях суворого подвижництва в монастирі. Святий багато молився та дотримувався посту. Завдяки своїм старанням Яків очолив єпископську кафедру в сицилійській Катанії. Однак, коли до влади прийшов імператор Костянтин V, настали часи випробувань. Тоді Яків не підтримав політику іконоборства, яку запровадив правитель, за що потрапив до в'язниці. Попри жорстокі катування, святий залишився непохитним у своїх переконаннях, тому прийняв мученицьку смерть заради істини.

Хто святкує День ангела 21 березня?

За новоюліанським календарем, 21 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Яків, Володимир і Кирило.

