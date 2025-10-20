У цей день наші предки доглядали за домашньою худобою. Про заборони й інші свята 20 жовтня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на жовтень 2025

День пам'яті святого великомученика Артемія

Він був видатним воєначальником за часів правління імператора Костянтина Великого, а потім і його сина – Констанція. За відмінну службу й відвагу Артемій здобув посаду намісника Єгипту, де активно сприяв поширенню християнства. Після приходу до влади імператора-язичника Юліана Відступника, який розпочав гоніння на християн, святий прибув до Антіохії. Там він викрив правителя за катування двох єпископів. Через це розгніваний імператор піддав Артемія жорстоким тортурам. Наступного дня святий рішуче відмовився поклонитися язичницьким богам і передбачив Юліану в найближчому майбутньому смерть за його злочини. За це Артемія піддали ще більшим мукам, але не змогли зламати його волю. У 362 році святого обезголовили. Незабаром після його смерті здійснилося пророцтво, яке стосувалося смерті Юліана Відступника. Імператор, дійсно, загинув під час походу проти персів, як і казав Артемій. Після смерті правителя мощі святого перенесли з Антіохії до Константинополя.

Про інші свята жовтня 2025 року – читайте далі в нашому матеріалі.

Що не можна робити?

Не варто залишати двері відчиненими, бо тоді нечиста сила зможе зайти у ваш дім.

Не слід розважатися й веселитися.

Не можна лихословити, конфліктувати й заздрити.

Не рекомендується займатися рукоділлям, зокрема шити й вишивати.

Що ще відзначають?