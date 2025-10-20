Що цікаво, Міжнародний день кухаря запровадили у 2004 році за ініціативою Всесвітньої асоціації кулінарних спільнот, розповідає 24 Канал з посиланням на World Association of Chefs Societies.
А в Україні День працівників харчової промисловості встановили раніше – у 1995-му. Його традиційно святкують у третю неділю жовтня. Цю дату закріпив Указ Президента України від 8 серпня 1995 року.
З нагоди Міжнародного дня кухаря наша редакція підготувала гарні привітання у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час. Надішліть святкові побажання рідним і друзям, які працюють у сфері кулінарії.
Міжнародний день кухаря 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?
У цей день хочу привітати вас з професійним святом – Днем кухаря! Ви наповнюєте наше життя радісними, смачними моментами, роблячи всіх нас добрішими й кращими. Хочу подякувати вам за всі ласощі, які ви готуєте для всіх. Будьте щасливі та здорові!
***
Вітаю всіх кухарів, майстрів своєї кухарської справи, людей, які творять кулінарні шедеври, справжніх художників гастрономії! Бажаю успіху біля плити, нехай з кожним днем у ваших золотих руках народжуються все нові та нові смачні рецепти. Бажаю вам завжди творчого натхнення та відмінного настрою, який неодмінно стане кращою приправою до ваших страв.
Привітання з Міжнародним днем кухаря 2025
***
З Міжнародним днем кухаря!
Творчих пошуків, злетів бажаю,
Бути кращим з-поміж колег,
Відчувати, як досвід зростає.
Хай про вас слава в маси летить,
Хай обожнюють вас всі клієнти,
Птаху щастя бажаю зловить,
Цінувати яскраві моменти!
***
З Днем кухаря вітаю я!
Хай сил, здоров'я не бракує.
Важлива праця всім твоя,
Бо насолоду нам дарує.
Тож хай тобі й в ній щастить,
І у житті весь час, постійно.
Хай успіх сам до рук летить,
А ти тримай його надійно.
Привітання з Міжнародним днем кухаря 2025
***
Дорогоцінний наш кулінар! Вітаю тебе з професійним святом і бажаю, щоб твоя професія виправдала всі надії, які ти на неї покладаєш. Нехай твоя праця стає рік від року все легшою, а позитивна віддача – все більшою.
***
Вітаю з Міжнародним днем кухаря! Нехай життя твоє кипить, як гарячий бульйон на плиті, кар'єра зростає, як тісто на дріжджах, успіх буде пишним, як збитий крем, а в повітрі сім'ї панує запаморочливий аромат любові!
Привітання з Міжнародним днем кухаря 2025
***
З Днем кухаря тебе!
І нехай життя веде
Завжди до твоєї мрії,
Щоби всі твої надії
Стали дійсністю ураз!
Хай щастить тобі щораз,
Як почнеться новий день,
Успіхів тобі, натхнень!
***
З Днем кухаря вітаєм!
Кулінари, вам усім
Радості в житті бажаєм
І здоров'я передусім!
Щоби кожна ваша страва
Найсмачнішою була,
І усі були щасливі,
Скуштував її сповна!
Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.