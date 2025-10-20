Що цікаво, Міжнародний день кухаря запровадили у 2004 році за ініціативою Всесвітньої асоціації кулінарних спільнот, розповідає 24 Канал з посиланням на World Association of Chefs Societies.

А в Україні День працівників харчової промисловості встановили раніше – у 1995-му. Його традиційно святкують у третю неділю жовтня. Цю дату закріпив Указ Президента України від 8 серпня 1995 року.

З нагоди Міжнародного дня кухаря наша редакція підготувала гарні привітання у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час. Надішліть святкові побажання рідним і друзям, які працюють у сфері кулінарії.

Міжнародний день кухаря 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

У цей день хочу привітати вас з професійним святом – Днем кухаря! Ви наповнюєте наше життя радісними, смачними моментами, роблячи всіх нас добрішими й кращими. Хочу подякувати вам за всі ласощі, які ви готуєте для всіх. Будьте щасливі та здорові!

***

Вітаю всіх кухарів, майстрів своєї кухарської справи, людей, які творять кулінарні шедеври, справжніх художників гастрономії! Бажаю успіху біля плити, нехай з кожним днем у ваших золотих руках народжуються все нові та нові смачні рецепти. Бажаю вам завжди творчого натхнення та відмінного настрою, який неодмінно стане кращою приправою до ваших страв.

Привітання з Міжнародним днем кухаря 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Міжнародним днем кухаря!

Творчих пошуків, злетів бажаю,

Бути кращим з-поміж колег,

Відчувати, як досвід зростає.

Хай про вас слава в маси летить,

Хай обожнюють вас всі клієнти,

Птаху щастя бажаю зловить,

Цінувати яскраві моменти!

***

З Днем кухаря вітаю я!

Хай сил, здоров'я не бракує.

Важлива праця всім твоя,

Бо насолоду нам дарує.

Тож хай тобі й в ній щастить,

І у житті весь час, постійно.

Хай успіх сам до рук летить,

А ти тримай його надійно.

Привітання з Міжнародним днем кухаря 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Дорогоцінний наш кулінар! Вітаю тебе з професійним святом і бажаю, щоб твоя професія виправдала всі надії, які ти на неї покладаєш. Нехай твоя праця стає рік від року все легшою, а позитивна віддача – все більшою.

***

Вітаю з Міжнародним днем ​​кухаря! Нехай життя твоє кипить, як гарячий бульйон на плиті, кар'єра зростає, як тісто на дріжджах, успіх буде пишним, як збитий крем, а в повітрі сім'ї панує запаморочливий аромат любові!

Привітання з Міжнародним днем кухаря 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем кухаря тебе!

І нехай життя веде

Завжди до твоєї мрії,

Щоби всі твої надії

Стали дійсністю ураз!

Хай щастить тобі щораз,

Як почнеться новий день,

Успіхів тобі, натхнень!

***

З Днем кухаря вітаєм!

Кулінари, вам усім

Радості в житті бажаєм

І здоров'я передусім!

Щоби кожна ваша страва

Найсмачнішою була,

І усі були щасливі,

Скуштував її сповна!

