А 31 грудня був Щедрий вечір – ще одне важливе свято. 24 Канал розповість, коли можна щедрувати у 2026 році.

Коли потрібно щедрувати?

Заведено, що колядки співають на Різдво, а от щедрівки – в інші дні. До прикладу, перший раз щедрують 31 грудня. Усе через те, що за новим стилем на цей день припадає Щедрий вечір. Стара дата була 13 січня.

Сьогодні ж, 5 січня на Водохресний Святвечір, також заведено щедрувати й бажати господарям здоров'я та плідного врожаю. Цікаво, що у деяких регіонах України є поділ на те, хто має колядувати, а хто – щедрувати. До прикладу, вважається, що коляду мають виконувати хлопці та чоловіки, а от щедрівку – дівчата та жінки. Та цього звичаю уже давно майже ніхто не дотримується.

Окрім щедрівок християни також починають говорити інше вітання замість "Христос народився". Від сьогодні уже можна говорити "Христос хрещається!", а відповідати – "У річці Йордан!".

Коли щедрувати у 2026 році / Фото з відкритих джерел

