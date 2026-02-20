У цей день наші предки пекли пиріжки з цибулею та роздавали їх сусідам. Про Дні ангела й інші свята 20 лютого – розповідає Православний церковний календар.

Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на лютий 2026 року

День пам'яті преподобного Лева, єпископа Катанського

Він був єпископом у місті Катанія. Лев віддано служив Господу та постійно допомагав нужденним. За це Лев отримав від Бога дар чудотворення та зцілення недуг. У тому ж місті мешкав чаклун, на ім'я Іліодор – колишній християнин, який звернув із праведного шляху та зрікся Христа. Єпископ Лев неодноразово намагався достукатися до його душі й повернути до Бога, але йому не вдалося це зробити. Одного дня Іліодор зухвало увірвався до храму просто під час богослужіння. Чоловік намагався змусити парафіян зректися своєї віри. Тоді святий вивів чаклуна на міську площу і востаннє закликав його до покаяння. Щоб довести силу істинної віри, Лев наказав розпалити велике багаття і безстрашно ступив у полум'я разом з Іліодором. Останній згорів дотла, тоді як вогонь навіть не торкнувся праведника. Про це неймовірне диво ще довго згадували всі віряни.

Хто святкує День ангела 20 лютого?

За новоюліанським календарем, 20 лютого Дні ангела святкують чоловіки з іменами: Лев і Ярослав.

Що ще відзначають?