У цей день наші предки відвідували могили померлих родичів і висаджували квіти на цвинтарі. Про Дні ангела й інші свята на 20 квітня – вже розповів Православний церковний календар.

День пам'яті преподобного Теодора Трихини

Преподобний Теодор народився в Константинополі в заможній родині. Попри високий статус і статки, він обрав шлях служіння Богу. Саме тому Теодор залишив батьківський дім і став ченцем у віддаленому пустельному монастирі. Життя святого було надзвичайно суворим, адже він присвячував усі ночі молитві та виснажував себе аскезою. Через це чоловік став майже невпізнаваним. У будь-яку пору року він ходив із непокритою головою, а його єдиним одягом була волосяниця. За свою відданість Теодор отримав від Бога дар чудотворення та владу над нечистими духами. Навіть після смерті святого його мощі залишалися джерелом зцілення. Що цікаво, вони виділяли пахуче миро, яке допомагало людям долати найважчі хвороби.

Хто святкує День ангела 20 квітня?

За новоюліанським календарем, 20 квітня Дні ангела святкують люди з іменами: Теодор і Федір.

Що ще відзначають?