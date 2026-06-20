У цей день наші предки збирали лікарські трави та купалися у водоймах. Про Дні ангела й інші свята 20 червня – розповідає Православний церковний календар.

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День пам'яті святого священномученика Мефодія, єпископа Патарського

Мефодій служив єпископом у Лікійській області, що в Малій Азії. Цю посаду він отримав завдяки глибокій відданості Богу. За життя Мефодій активно захищав християнство, боровся з язичництвом, навертав людей до віри та поширював релігійне вчення. Також єпископ залишив після себе значну літературну спадщину, зокрема моральні повчання, тлумачення Святого Письма та інші богословські тексти. Через активну релігійну діяльність Мефодія заарештували язичники. Попри тиск, він відмовився зректися своїх переконань, за що згодом йому відсікли голову.

Хто має День ангела 20 червня?

За новоюліанським календарем, 20 червня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Федір, Інокентій та Іван.

Що ще відзначають?

Щороку 20 червня відзначають Всесвітній день біженців. Організація Об'єднаних Націй започаткувала його у 2001 році. Нині цей день має особливе значення для України, адже через війну мільйони громадян залишили власні домівки й були змушені шукати прихисток у різних країнах світу. Головна мета події – привернути увагу суспільства до проблем людей, які тікають від збройних конфліктів, переслідувань чи гуманітарних криз.

Також сьогодні святкують Всесвітній день ефективності, Міжнародний день серфінгу та Всесвітній день жонглювання.