Детальніше про те, яке сьогодні свято та хто відзначає Дні ангела 2 липня – читайте на 24 Каналі.

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Покладання ризи Пресвятій Богородиці у Влахерні

Під час паломництва до Палестини за правління візантійського імператора Лева I мандрівники Галвій та Кандід зупинилися в домі літньої єврейки. Там вони помітили особливу кімнату зі свічками, куди постійно приходили хворі, і невдовзі господиня зізналася, що таємно зберігає в ній ризу Пресвятої Богородиці. Забравши реліквію з собою до Константинополя, паломники спершу помістили її у власній каплиці у передмісті Влахерна. Однак приховати дива, які невдовзі почалися біля святині, було неможливо, тому чоловіки розповіли про знахідку імператорові та патріарху Геннадію. Згодом правитель наказав звести величний Влахернський храм, куди урочисто перенесли Божу ризу.

Хто святкує День ангела 2 липня?

За новоюліанським календарем, 2 липня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Марія, Варлаам та Іван.

Що ще відзначають?

Щороку 2 липня в Україні відзначають День податківця. Його встановили Указом президента у 2013 році, щоб вшанувати діяльність цих фахівців. До речі, до 2020-го це свято мало іншу назву – День працівника податкової та митної справи України.

Також сьогодні святкують Міжнародний день спортивного журналіста, Всесвітній день дикобраза, Всесвітній день НЛО та День свободи від страху говорити.