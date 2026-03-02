У цей день наші предки намагалися обережно поводитись з вогнем. Про Дні ангела й інші свята 2 березня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті священномученика Феодота Кіринейського

Святий Феодот був єпископом міста Кіринія на Кіпрі. У IV столітті, коли за правління імператора Лікінія християн жорстоко переслідували та страчували, він не злякався погроз. Феодот продовжував відкрито проповідувати та переконував язичників залишити ідолопоклонство заради віри в Бога. Дізнавшись про це, намісник острова Савін наказав заарештувати єпископа. Феодот пройшов через страшні катування та опинився за ґратами. Намісник сподівався, що муки змусять чоловіка зректися віри, але святий і у в'язниці не припиняв своєї проповіді. Єпископ зміг вийти на волю лише після того, як правителем став Костянтин Великий. Через два роки після звільнення Феодот відійшов у вічність.

Хто святкує День ангела 2 березня?

За новоюліанським календарем, 2 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Микола, Сава, Богдан, Арсеній, Йосип.

