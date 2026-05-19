У цей день наші предки висаджували горох, сою та огірки, щоб врожай був надзвичайно багатим. Про Дні ангела й інші свята 19 травня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті священномученика Патрикія, єпископа Пруського

Єпископ Патрикій жив у I столітті в місті Пруси. Він відкрито сповідував християнство, поширював серед народу вчення Ісуса Христа та викривав язичників. Через таку діяльність вони схопили проповідника та привели до правителя Юлія. Очільник міста вимагав, щоб християнин приніс жертву язичницьким богам. Однак єпископ відмовився, адже залишався відданим Господу. Сміливі слова Патрикія сильно розлютили правителя. Юлій наказав кинути святого в гарячу воду, а згодом – відсікти йому голову. Єпископ загинув мученицькою смертю приблизно у 100 році після Різдва Христового.

Хто святкує День ангела 19 травня?

За новоюліанським календарем, 19 травня Дні ангела святкують люди з іменами: Йосип, Іванна, Марія, Соломія, Іван і Тамара.

Що ще відзначають?

Щороку 19 травня відзначають Всесвітній день сімейного лікаря. Його історія розпочалася у 2010 році. Саме тоді Світова рада Всесвітньої організації сімейних лікарів на засіданні ухвалила рішення про заснування цього дня. Головна мета свята – підкреслити унікальну роль сімейного лікаря у житті кожної людини.

Також сьогодні святкують День сімейної медицини в Україні, День динозавра, Міжнародний день боротьби з гепатитом і День травневого сонця.