Це особлива дата для фахівців, які першими вислуховують наші скарги та знають історію хвороб кількох поколінь. Попри те, що сама професія лікаря існує тисячоліття, окреме свято для вшанування роботи цих спеціалістів з'явилося відносно нещодавно. Його історія розпочалася у 2010 році, коли Світова рада Всесвітньої організації сімейних лікарів на засіданні ухвалила рішення про заснування цього дня. Головною метою ініціаторів було прагнення підкреслити унікальну роль сімейного лікаря.

За кожним встановленим діагнозом, правильним рецептом чи навіть просто вчасно сказаним заспокійливим словом стоять роки важкого навчання, безсонні ночі та колосальна відповідальність. Сьогодні, коли українські медики працюють в умовах надважких випробувань, їхня щоденна праця стала проявом справжнього героїзму та стійкості.

З нагоди свята наша редакція підготувала добірку щирих і теплих привітань у картинках і прозі, які допоможуть подякувати вашому лікарю за його благородну, невтомну і таку важливу працю.

З Днем сімейного лікаря! Дякую вам за професіоналізм, витримку, самовідданість і сумлінну працю, вміння підтримувати та бути уважними до кожного, хто потребує вашої допомоги. Нехай у вас завжди буде поряд той, хто берегтиме вашу віру та надію, зігріватиме Вас любов'ю та турботою! Бажаю більше професійних здобутків, здорових пацієнтів та добробуту!

***

Вітаю вас з Днем сімейного лікаря! Ваше терпіння, увага та професіоналізм роблять цей світ кращим і здоровішим. Ви завжди готові прийти на допомогу, підтримати та вилікувати. Бажаю вам успіхів у роботі, міцного здоров'я, щастя в особистому житті та вдячних пацієнтів. Нехай ваша праця буде високо оцінена та приносить задоволення!

***

З Днем сімейного лікаря! Дякую вам за вашу невтомну працю, відданість та професіоналізм. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, сімейного затишку та нових професійних звершень. Нехай кожен день приносить вам радість та задоволення від вашої важливої роботи!

***

Вітаю з Днем сімейного лікаря! Дякую вам за самовіддану жертовну працю, за порятунок людських життів і постійну турботу про здоров'я своїх пацієнтів, за витримку і вміння дарувати людям радість життя! Бажаю вам міцного здоров'я, особистого щастя, родинного затишку, успіхів і наснаги.

***

З нагоди Дня сімейного лікаря прийміть найщиріші вітання та подяку за вашу нелегку, але надзвичайно важливу працю. Ви справжні ангели-охоронці, які стоять на захисті нашого здоров'я. Бажаю вам натхнення, сил, щастя та добробуту. Нехай ваша професійна діяльність буде наповнена радістю, вдячністю пацієнтів та новими досягненнями!

***

З Днем сімейного лікаря від щирого серця вітаю! Бажаю не тільки дбати про здоров'я інших, а й берегти своє. Нехай довге життя обдарує вас щасливими моментами та приємними спогадами, розумінням та вдячністю людей. Успіхів у вашій справі та гарного настрою!

***

Вітаю вас з професійним святом. Ваша щоденна робота заслуговує на щиру подяку та повагу. Ви допомагаєте нам зберігати здоров'я, дбаєте про кожного з нас, і за це ми безмежно вдячні. Бажаю вам щастя, успіхів у всіх починаннях та вдячних пацієнтів.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.