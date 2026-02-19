У цей день наші предки проводили час з рідними вдома. Про Дні ангела й інші свята 19 лютого – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті апостолів від 70 Филимона й Архипа

Філімон та його дружина Апфія жили в місті Колосси. Подружжя прийняло християнство завдяки проповідям апостола Павла, і незабаром їхній будинок перетворився на справжній духовний центр. Вони гостинно відчинили двері свого дому для вірян, де проводились богослужіння та звучали спільні молитви. Згодом Філімон прийняв сан єпископа Гази та присвятив життя поширенню християнської віри. Однак його служіння припало на темні часи, а саме на період жорстоких переслідувань під час правління імператора Нерона. Одного дня, коли місто відзначало язичницьке свято, місцеві християни таємно зібралися для молитви. Коли їх викрили, більшості вірян вдалося втекти, але святі Філімон, Архіп та Апфія мужньо залишилися у храмі. Язичники схопили їх і засудили до жорстокої кари. Так, Архіпа вбили ножем, а Філімона разом із дружиною до смерті забили камінням.

Хто святкує День ангела 19 лютого?

За новоюліанським календарем, 19 лютого Дні ангела святкують чоловіки з іменами: Архип, Євген і Макар.

