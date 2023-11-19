19 листопада — яке сьогодні свято і хто святкує День ангела: що не можна робити у цей день

19 листопада 2023, 07:00
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Сьогодні, 19 листопада, День вшанування пам'яті святого пророка Авдія. Його вважають покровителем домашнього вогнища.

Авдій був родом з невеличкого села Вифарам на Єфремовій горі. Він з дитинства сповідував християнство. Більше про життя пророка дізнавайтеся на сайті 24 Каналу.

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Якийсь час святий Авдій був покровителем дому лукавого ізраїльського царя Ахава. Проте все одно залишався вірним Господу. Коли багато ізраїльтян перейшло в язичництво, Авдій таємно переховував близько ста людей.

Одного дня цар відправив три військові загони на пошуки пророка Іллі. Очільником одного з них був Авдій. У дорозі Господь наслав небесний вогонь на два загони, а військо Авдія помилував. Після цього святий покинув царську службу і став учнем Іллі. Невдовзі в Авдія також з'явилася здатність до пророцтва.

Прикмети на цей день 

  • Якщо на Авдія небо ввечері буде червоне, то днями очікуйте сильний снігопад.
  • Рясний сніг і сильний вітер – до суворих зимових морозів та пізньої весни.
  • Якщо на вулиці похмуро, зовсім скоро прийде потепління.
  • Якщо намело багато снігу, то наступного літа буде багатий врожай.
  • Якщо вранці небо ясне, незабаром очікуйте на сильні морози.

Багато снігу — до хорошого врожаю / Фото Canva

Що не можна робити 

  • Не можна викидати залишки їжі.
  • Не рекомендується без потреби виходити з дому. Кажуть, що цього дня на вулиці лютує нечисть.
  • Не варто з'ясовувати стосунки, звертатися за допомогою та зустрічатися з недругами.

Хто святкує День ангела сьогодні

19 листопада День ангела відзначають Авдей, Адріан, Олександр, Валентин, Веніамін, Геннадій, Григорій, Денис, Дмитро, Іван, Ігнат, Іларіон, Костянтин, Леонід, Михайло, Петро, ​​Семен, Сергій, Теодор, Тимофій, Федір, Яків, Ян.

 

Автор: Марія Примич