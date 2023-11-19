19 листопада — яке сьогодні свято і хто святкує День ангела: що не можна робити у цей день

Сьогодні, 19 листопада, День вшанування пам'яті святого пророка Авдія. Його вважають покровителем домашнього вогнища.

Авдій був родом з невеличкого села Вифарам на Єфремовій горі. Він з дитинства сповідував християнство. Більше про життя пророка дізнавайтеся на сайті 24 Каналу.

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Якийсь час святий Авдій був покровителем дому лукавого ізраїльського царя Ахава. Проте все одно залишався вірним Господу. Коли багато ізраїльтян перейшло в язичництво, Авдій таємно переховував близько ста людей.

Одного дня цар відправив три військові загони на пошуки пророка Іллі. Очільником одного з них був Авдій. У дорозі Господь наслав небесний вогонь на два загони, а військо Авдія помилував. Після цього святий покинув царську службу і став учнем Іллі. Невдовзі в Авдія також з'явилася здатність до пророцтва.

Прикмети на цей день

Якщо на Авдія небо ввечері буде червоне, то днями очікуйте сильний снігопад.

Рясний сніг і сильний вітер – до суворих зимових морозів та пізньої весни.

Якщо на вулиці похмуро, зовсім скоро прийде потепління.

Якщо намело багато снігу, то наступного літа буде багатий врожай.

Якщо вранці небо ясне, незабаром очікуйте на сильні морози.

Багато снігу — до хорошого врожаю / Фото Canva

Що не можна робити

Не можна викидати залишки їжі.

Не рекомендується без потреби виходити з дому. Кажуть, що цього дня на вулиці лютує нечисть.

Не варто з'ясовувати стосунки, звертатися за допомогою та зустрічатися з недругами.

Хто святкує День ангела сьогодні

19 листопада День ангела відзначають Авдей, Адріан, Олександр, Валентин, Веніамін, Геннадій, Григорій, Денис, Дмитро, Іван, Ігнат, Іларіон, Костянтин, Леонід, Михайло, Петро, ​​Семен, Сергій, Теодор, Тимофій, Федір, Яків, Ян.