Авдій був родом з невеличкого села Вифарам на Єфремовій горі. Він з дитинства сповідував християнство. Більше про життя пророка дізнавайтеся на сайті 24 Каналу.
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Якийсь час святий Авдій був покровителем дому лукавого ізраїльського царя Ахава. Проте все одно залишався вірним Господу. Коли багато ізраїльтян перейшло в язичництво, Авдій таємно переховував близько ста людей.
Одного дня цар відправив три військові загони на пошуки пророка Іллі. Очільником одного з них був Авдій. У дорозі Господь наслав небесний вогонь на два загони, а військо Авдія помилував. Після цього святий покинув царську службу і став учнем Іллі. Невдовзі в Авдія також з'явилася здатність до пророцтва.
Прикмети на цей день
- Якщо на Авдія небо ввечері буде червоне, то днями очікуйте сильний снігопад.
- Рясний сніг і сильний вітер – до суворих зимових морозів та пізньої весни.
- Якщо на вулиці похмуро, зовсім скоро прийде потепління.
- Якщо намело багато снігу, то наступного літа буде багатий врожай.
- Якщо вранці небо ясне, незабаром очікуйте на сильні морози.
Багато снігу — до хорошого врожаю / Фото Canva
Що не можна робити
- Не можна викидати залишки їжі.
- Не рекомендується без потреби виходити з дому. Кажуть, що цього дня на вулиці лютує нечисть.
- Не варто з'ясовувати стосунки, звертатися за допомогою та зустрічатися з недругами.
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