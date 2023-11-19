Авдий был родом из небольшого села Вифарам на горе Ефремовой. Он с детства исповедовал христианство. Больше о жизни пророка узнайте на сайте 24 Канала.

Храните Кого поздравить с Днем ангела в ноябре 2023 года

Одно время святой Авдий был покровителем дома лукавого израильского царя Ахава. Однако все равно оставался верен Господу. Когда многие израильтяне перешли в язычество, Авдий тайно скрывал около ста человек.

Однажды царь отправил три военных отряда на поиски пророка Илии. Главой одного из них был Авдий. В пути Господь наслал небесный огонь на два отряда, а войско Авдия помиловал. После этого святой покинул царскую службу и стал учеником Илии. Вскоре у Авдия тоже появилась способность к пророчеству.

Приметы на этот день

  • Если на Авдия небо вечером будет красным, то на днях ожидайте сильный снегопад.
  • Обильный снег и сильный ветер – до суровых зимних морозов и поздней весны.
  • Если на улице пасмурно, совсем скоро придет потепление.
  • Если намело много снега, то следующим летом будет богатый урожай.
  • Если утром небо ясное, вскоре ожидайте сильных морозов.

Много снега – к хорошему урожаю Много снега - к хорошему урожаю / Фото Canva

Что нельзя делать

  • Нельзя выбрасывать остатки пищи.
  • Не рекомендуется без необходимости выходить из дома. Говорят, что в этот день на улице свирепствует нечисть.
  • Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью и встречаться с недругами.

Кто празднует День ангела сегодня