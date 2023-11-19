Авдий был родом из небольшого села Вифарам на горе Ефремовой. Он с детства исповедовал христианство. Больше о жизни пророка узнайте на сайте 24 Канала.
Храните Кого поздравить с Днем ангела в ноябре 2023 года
Одно время святой Авдий был покровителем дома лукавого израильского царя Ахава. Однако все равно оставался верен Господу. Когда многие израильтяне перешли в язычество, Авдий тайно скрывал около ста человек.
Однажды царь отправил три военных отряда на поиски пророка Илии. Главой одного из них был Авдий. В пути Господь наслал небесный огонь на два отряда, а войско Авдия помиловал. После этого святой покинул царскую службу и стал учеником Илии. Вскоре у Авдия тоже появилась способность к пророчеству.
Приметы на этот день
- Если на Авдия небо вечером будет красным, то на днях ожидайте сильный снегопад.
- Обильный снег и сильный ветер – до суровых зимних морозов и поздней весны.
- Если на улице пасмурно, совсем скоро придет потепление.
- Если намело много снега, то следующим летом будет богатый урожай.
- Если утром небо ясное, вскоре ожидайте сильных морозов.
Много снега - к хорошему урожаю / Фото Canva
Что нельзя делать
- Нельзя выбрасывать остатки пищи.
- Не рекомендуется без необходимости выходить из дома. Говорят, что в этот день на улице свирепствует нечисть.
- Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью и встречаться с недругами.
Кто празднует День ангела сегодня