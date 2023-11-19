Авдий был родом из небольшого села Вифарам на горе Ефремовой. Он с детства исповедовал христианство. Больше о жизни пророка узнайте на сайте 24 Канала.

Храните Кого поздравить с Днем ангела в ноябре 2023 года

Одно время святой Авдий был покровителем дома лукавого израильского царя Ахава. Однако все равно оставался верен Господу. Когда многие израильтяне перешли в язычество, Авдий тайно скрывал около ста человек.

Однажды царь отправил три военных отряда на поиски пророка Илии. Главой одного из них был Авдий. В пути Господь наслал небесный огонь на два отряда, а войско Авдия помиловал. После этого святой покинул царскую службу и стал учеником Илии. Вскоре у Авдия тоже появилась способность к пророчеству.

Приметы на этот день

Если на Авдия небо вечером будет красным, то на днях ожидайте сильный снегопад.

Обильный снег и сильный ветер – до суровых зимних морозов и поздней весны.

Если на улице пасмурно, совсем скоро придет потепление.

Если намело много снега, то следующим летом будет богатый урожай.

Если утром небо ясное, вскоре ожидайте сильных морозов.

Много снега - к хорошему урожаю / Фото Canva

Что нельзя делать

Нельзя выбрасывать остатки пищи.

Не рекомендуется без необходимости выходить из дома. Говорят, что в этот день на улице свирепствует нечисть.

Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью и встречаться с недругами.

Кто празднует День ангела сегодня

19 ноября День ангела отмечают Авдей, Адриан, Александр, Валентин, Вениамин, Геннадий, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Илларион, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Семен, Сергей, Теодор, Тимофей, Федор, Яков, Ян .