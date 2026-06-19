У цей день наші предки працювали на пасіках та продавали мед. Про Дні ангела й інші свята на 19 червня – розповідає Тернопільська єпархія Православної Церкви України.

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День пам'яті святого апостола Юди, брата Господнього по плоті

Святий Юда (також відомий у Святому Письмі як Фадей, Левій або Варсава) належав до дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа та походив із роду царя Давида. Спершу він сумнівався у божественній природі Спасителя, але згодом щиро увірував у Нього та приєднався до апостольської місії. Після Вознесіння Христа апостол активно поширював євангельське вчення в Юдеї, Самарії, Аравії, Месопотамії, Сирії та Вірменії. Юда також залишив після себе соборне послання, де закликав християн берегти чистоту віри, плекати любов, чинити добро й остерігатися брехливих вчень. Приблизно у 80-му році у Вірменії апостол прийняв мученицьку смерть за свої переконання. Саме тоді язичники розіп'яли його та вбили стрілами.

Хто святкує День ангела 19 червня?

За новоюліанським календарем, 19 червня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Данило, Леонтій, Михайло, Опанас, Дар'я, Єфросинія та Марія.

Що ще відзначають?

Щороку 19 червня святкують День фермера в Україні. Його встановили у 2020 році відповідним Указом Президента України Володимира Зеленського. У цей день заведено вшановувати роботу фермерів та говорити про важливість розвитку фермерського руху в країні.

Також сьогодні святкують Всесвітній день альбатроса, Міжнародний день коробки, Всесвітній день дитячого футболу та Всесвітній день прогулянки.