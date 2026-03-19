У цей день наші предки збирали березовий сік і годували птахів. Про Дні ангела й інші свята 19 березня – розповідає Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на березень 2026 року

День пам'яті священномучеників Хрисанфа та Дарії

Хрисанф та Дарія були подружжям. Вони жили в Римі приблизно в ІІІ столітті. Відомо, що Хрисанф походив з язичницької родини, але після прочитання Святого Письма вирішив зректися ідолів на користь Ісуса Христа. Відтоді чоловік почав проповідувати віру серед людей. Одного дня Хрисанф познайомився з Дарією, яку теж навернув до християнства. Тоді вони разом вирішили присвятити своє життя служінню Господу. Втім, подружжя жило за часів переслідування християн. У зв'язку з цим, святих схопили та вбили. Однодумці Хрисанфа та Дарії поховали подружжя біля їхнього дому, а пізніше на цьому місці побудували храм.

Хто святкує День ангела 19 березня?

За новоюліанським календарем, 19 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Дарія, Софія та Іван.

Що ще відзначають?