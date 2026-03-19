У цей день наші предки збирали березовий сік і годували птахів. Про Дні ангела й інші свята 19 березня – розповідає Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.
День пам'яті священномучеників Хрисанфа та Дарії
Хрисанф та Дарія були подружжям. Вони жили в Римі приблизно в ІІІ столітті. Відомо, що Хрисанф походив з язичницької родини, але після прочитання Святого Письма вирішив зректися ідолів на користь Ісуса Христа. Відтоді чоловік почав проповідувати віру серед людей. Одного дня Хрисанф познайомився з Дарією, яку теж навернув до християнства. Тоді вони разом вирішили присвятити своє життя служінню Господу. Втім, подружжя жило за часів переслідування християн. У зв'язку з цим, святих схопили та вбили. Однодумці Хрисанфа та Дарії поховали подружжя біля їхнього дому, а пізніше на цьому місці побудували храм.
Хто святкує День ангела 19 березня?
За новоюліанським календарем, 19 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Дарія, Софія та Іван.
Що ще відзначають?
- Щороку 19 березня відзначають Міжнародний день клієнта. Його встановили у 2010 році у Литві. Головна мета свята – подякувати усім за користування товарами й послугами. У цей день бізнеси традиційно влаштовують різноманітні розіграші, впроваджують особливі акції та знижки і дарують різні подарунки своїм клієнтам.
- Також сьогодні святкують Міжнародний день ввічливості на дорозі, Міжнародний день “Почитай мені” та День таксономіста.