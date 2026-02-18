У цей день наші предки ходили до храму, де освячували хліб з сіллю. Про Дні ангела й інші свята 18 лютого – розповідає Православний церковний календар.
День пам'яті святого Льва, Папи Римського
Він мав блискучу освіту і всі перспективи для успішної світської кар'єри. Втім, Лев обрав духовний шлях і присвятив своє життя Богові служінню. Ставши архідияконом за понтифікату Папи Сікста III, згодом святий також очолив Римську Церкву. Лев став непохитним захисником християнського віровчення у боротьбі з єресями. За його безпосередньої ініціативи скликали IV Вселенський Халкідонський Собор, де зачитали знамените послання до мученика Флавіана, який віддав життя за віру. Одним з найвидатніших вчинків святого став порятунок Риму 452 року. Тоді силою своєї молитви та слова Лев зміг зупинити вождя гунів Аттілу. Земний шлях святий завершив у глибокій старості.
Хто святкує День ангела 18 лютого?
За новоюліанським календарем, 18 лютого Дні ангела святкують люди з такими іменами:
- Лев – має давньогрецьке походження та означає "лев".
- Кузьма – виникло у Стародавній Греції та трактується як "коваль".
Що ще відзначають?
- Щороку 18 лютого відзначають Міжнародний день батарейки. Що цікаво, дату цього свята встановили невипадково. Річ у тім, що 18 лютого 1745 року народився Алессандро Вольт – італійський фізик, який винайшов першу електричну батарейку "вольтів стовп".
- Також сьогодні святкують День Плутона та День вдячності великому пальцю.