У цей день наші предки ходили до храму, де освячували хліб з сіллю. Про Дні ангела й інші свята 18 лютого – розповідає Православний церковний календар.

Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на лютий 2026 року

День пам'яті святого Льва, Папи Римського

Він мав блискучу освіту і всі перспективи для успішної світської кар'єри. Втім, Лев обрав духовний шлях і присвятив своє життя Богові служінню. Ставши архідияконом за понтифікату Папи Сікста III, згодом святий також очолив Римську Церкву. Лев став непохитним захисником християнського віровчення у боротьбі з єресями. За його безпосередньої ініціативи скликали IV Вселенський Халкідонський Собор, де зачитали знамените послання до мученика Флавіана, який віддав життя за віру. Одним з найвидатніших вчинків святого став порятунок Риму 452 року. Тоді силою своєї молитви та слова Лев зміг зупинити вождя гунів Аттілу. Земний шлях святий завершив у глибокій старості.

Хто святкує День ангела 18 лютого?

За новоюліанським календарем, 18 лютого Дні ангела святкують люди з такими іменами:

Лев – має давньогрецьке походження та означає "лев".

– має давньогрецьке походження та означає "лев". Кузьма – виникло у Стародавній Греції та трактується як "коваль".

Що ще відзначають?