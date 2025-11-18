У цей день наші предки проводили час у сімейному колі. Про заборони й інші свята 18 листопада – розповідає 24 Канал з посиланням на Паломницький центр Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці від святої Анни міста Борислава.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на листопад 2025

День пам'яті святого мученика Романа Кесарійського

Він був дияконом із Кесарії Палестинської, який відкрито проповідував віру в Антіохії під час гонінь імператора Галерія. За свою сміливість Роман зазнав нелюдських тортур. Тіло чоловіка били, обливали оловом і роздирали, але святий продовжував сповідувати християнство. На суді він присоромив мучителя, вказавши на маленького християнського хлопчика Варуха, який так само мужньо прийняв мученицьку смерть. Згодом Романа намагалися спалити на вогнищі, але дощ загасив полум'я. Через деякий час чоловіку відсікли язик, але він продовжив говорити, що здивувало всіх навколо. Зрештою, Святого Романа задушили у в'язниці у 303 році. Пізніше його мощі перенесли до Царгорода.

Що не можна робити?

Не слід лихословити, конфліктувати та пліткувати.

Не рекомендується лінуватися та байдикувати.

Не можна починати ремонт вдома.

Не варто відмовляти у допомозі нужденним, бо тоді привабите біди в життя.

Що ще відзначають?