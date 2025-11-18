Головна мета цього дня – підкреслити особливу роль сержантського та старшинського корпусу. У це свято варто вшанувати тих, хто стоїть на захисті суверенітету та територіальної цілісності України й щодня ціною власного здоров'я і життя наближає перемогу, пише 24 Канал.
З нагоди Дня сержанта ЗСУ наша редакція підготувала щирі привітання у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть рідним, друзям і знайомим, які демонструють професіоналізм, відданість і мужність, несучи величезну відповідальність за виконання завдань та життя побратимів.
День сержанта ЗСУ 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Вітаємо всіх, хто входить до складу сержантського корпусу, і дякуємо за вірність військовій присязі. Вічна пам'ять і слава всім військовослужбовцям, які віддали своє життя за Україну.
Майбутнє Збройних Сил – високоідейні, віддані Україні та професійно підготовлені сержанти та старшини. Бажаємо всьому сержантському складу Збройних Сил України здоров'я, віри та витривалості в боротьбі за вільну незалежну, суверенну Українську Державу!
З Днем сержанта тебе вітаю,
З усієї душі тобі я бажаю:
Щасливих днів і Божої ласки,
Принцесу милу із гарної казки,
Перемогу важку в боротьбі –
Хай все це збудеться тобі!
Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не зазіхнув ворог.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний український воїне,
Нащадок славних віків.
З Днем сержанта ЗСУ! Бажаю цього дня якнайбільше радості. Щоб кар'єра йшла тільки нагору, і ви отримали найголовніше звання. Нехай ви будете прикладом для багатьох. Міцного здоров'я, успіхів у роботі, добробуту вашій родині.
Щиро вітаємо нашого військового з професійним святом! Бажаємо, щоб служба за статутом приносила радість і загартовувала характер. Нехай порядок та дисципліна перетворять твоє життя на ланцюжок щасливих моментів. Залишайся собою, будь здоровий і надійний, красивий і любимо саме таким, яким ти є!
Хай служиться легко й гарно живеться
Хай доля щасливо до вас усміхнеться.
Хай люблять вас рідні, шанують всі люди,
Хай щедрим на сонце вам день кожен буде.
З Днем сержанта!
Хай буде щасливою ваша дорога,
Щоб мир був у світі і добрим був час.
Звертаємось ми з хвилюванням до Бога,
Щоб діти живі повернулись до нас.
Служіть і мужнійте, старайтесь щосили,
В майбутньому це знадобиться для вас.
Щоб ваші батьки були горді й раділи,
І пишалися вами. У добрий вам час!
