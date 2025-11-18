Головна мета цього дня – підкреслити особливу роль сержантського та старшинського корпусу. У це свято варто вшанувати тих, хто стоїть на захисті суверенітету та територіальної цілісності України й щодня ціною власного здоров'я і життя наближає перемогу, пише 24 Канал.

З нагоди Дня сержанта ЗСУ наша редакція підготувала щирі привітання у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть рідним, друзям і знайомим, які демонструють професіоналізм, відданість і мужність, несучи величезну відповідальність за виконання завдань та життя побратимів.

День сержанта ЗСУ 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Вітаємо всіх, хто входить до складу сержантського корпусу, і дякуємо за вірність військовій присязі. Вічна пам'ять і слава всім військовослужбовцям, які віддали своє життя за Україну.

***

Майбутнє Збройних Сил – високоідейні, віддані Україні та професійно підготовлені сержанти та старшини. Бажаємо всьому сержантському складу Збройних Сил України здоров'я, віри та витривалості в боротьбі за вільну незалежну, суверенну Українську Державу!

Привітання з Днем сержанта ЗСУ 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем сержанта тебе вітаю,

З усієї душі тобі я бажаю:

Щасливих днів і Божої ласки,

Принцесу милу із гарної казки,

Перемогу важку в боротьбі –

Хай все це збудеться тобі!

***

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не зазіхнув ворог.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний український воїне,

Нащадок славних віків.

Привітання з Днем сержанта ЗСУ 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем сержанта ЗСУ! Бажаю цього дня якнайбільше радості. Щоб кар'єра йшла тільки нагору, і ви отримали найголовніше звання. Нехай ви будете прикладом для багатьох. Міцного здоров'я, успіхів у роботі, добробуту вашій родині.

***

Щиро вітаємо нашого військового з професійним святом! Бажаємо, щоб служба за статутом приносила радість і загартовувала характер. Нехай порядок та дисципліна перетворять твоє життя на ланцюжок щасливих моментів. Залишайся собою, будь здоровий і надійний, красивий і любимо саме таким, яким ти є!

Привітання з Днем сержанта ЗСУ 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Хай служиться легко й гарно живеться

Хай доля щасливо до вас усміхнеться.

Хай люблять вас рідні, шанують всі люди,

Хай щедрим на сонце вам день кожен буде.

З Днем сержанта!

***

Хай буде щасливою ваша дорога,

Щоб мир був у світі і добрим був час.

Звертаємось ми з хвилюванням до Бога,

Щоб діти живі повернулись до нас.

Служіть і мужнійте, старайтесь щосили,

В майбутньому це знадобиться для вас.

Щоб ваші батьки були горді й раділи,

І пишалися вами. У добрий вам час!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.