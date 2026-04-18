У цей день наші предки відкривали вікна, щоб впустити в дім весну, здоров'я та очистити житло від недуг. Про Дні ангела та інші свята 18 квітня – розповідає Православний церковний календар.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на квітень 2026 року

День пам'яті преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта

Преподобний Іван народився наприкінці VIII століття. Ще в юному віці він вирішив присвятити життя Богу і став учнем відомого духовного наставника Григорія Декаполіта. У Солунському монастирі Іван прийняв чернецтво і під опікою вчителя досяг значних успіхів у духовному розвитку. Коли імператор Лев Вірменин почав переслідувати християн за вшанування ікон, Іван разом із Григорієм Декаполітом та Йосифом Піснеписцем вирушили до Константинополя. Вони приїхали до столиці, щоб відкрито виступити проти іконоборства. Попри постійну небезпеку та гоніння, святі кілька років поспіль публічно захищали православні традиції та пояснювали важливість поклоніння святим образам. У 820 році Григорій Декаполіт помер, а невдовзі після нього пішов із життя і його відданий учень Іван. Пізніше Йосиф Піснеписець переніс мощі обох святих до нової церкви на честь святителя Миколая Чудотворця.

Хто святкує День ангела 18 квітня?

За новоюліанським календарем, 18 квітня Дні ангела святкують люди з іменами: Юхим, Іван, Кузьма, Тамара, Фелікс та Ян.

Що ще відзначають?