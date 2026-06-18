У цей день наші предки вмивалися росою, щоб зберегти свою молодість і красу. Про Дні ангела й інші свята на 18 червня – розповідає Православний церковний календар.

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День пам'яті святого мученика Леонтія, Іпатія і Феодула

Леонтій мав грецьке коріння і служив римським воєначальником у місті Триполі в I столітті, коли правив імператор Веспасіан. Люди поважали його за розум, хоробрість і щиру віру в Христа. Одного разу воїн Іпатій отримав наказ заарештувати Леонтія за проповіді, але дорогою тяжко захворів. Уві сні військовий побачив ангела і після цього повністю одужав. Вражений цим дивом, він разом із товаришем Феодулом знайшов Леонтія, і вони разом прийняли хрещення. Через деякий час за це рішення всіх трьох чоловіків схопили і стратили. Їхні тіла поховали біля Триполі.

Хто святкує День ангела 18 червня?

За новоюліанським календарем, 18 червня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Данило, Леонтій, Михайло, Опанас, Дар'я, Єфросинія та Марія.

Що ще відзначають?

Щороку 18 червня відзначають Міжнародний день боротьби з мовою ненависті. Його запровадила Генеральна Асамблея ООН у 2019 році. У цей день заведено проводити заходи з метою протидії висловлюванням, які стали причиною ворожнечі.

Також сьогодні святкують Міжнародний день суші, Міжнародний день пікніка, День дільничного офіцера поліції, День стійкої гастрономії, День любителів риболовлі та День перерви на роботі.