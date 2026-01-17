17 січня – яке сьогодні церковне свято: хто має іменини
- 17 січня вшановують пам'ять преподобного Антонія Великого, засновника відлюдницького чернецтва.
- Цього дня відзначають Міжнародний день наставництва та День відмови від новорічних обіцянок.
17 січня віряни вшановують пам'ять преподобного Антонія Великого. Він вважається засновником відлюдницького чернецтва.
У цей день наші предки доглядали за худобою та робили обереги від нечистої сили. Про Дні ангела й інші свята 17 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія.
День пам'яті преподобного Антонія Великого
Майбутній святий народився в сім'ї багатих християн. Ще в дитинстві він виявляв глибокий інтерес до релігії. Рано втративши батьків, Антоній отримав великий спадок, але вирішив віддати його нужденним і обрати аскетичне життя в пустелі. Так, він почав проводити час у молитвах та духовній праці. Під час свого самітництва Антоній став учителем для інших ченців. Помер святий у глибокій старості – йому було 106 років.
Хто має День ангела 17 січня?
За новоюліанським календарем, 17 січня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Антон, Віктор, Георгій, Павло та Антоніна.
Що ще відзначають?
- Щороку 17 січня світ відзначає Міжнародний день наставництва. Що цікаво, дату цього свята обрали не випадково. Річ у тім, що у цей день, у 1942 році, народився легендарний боксер і громадський діяч Мухаммед Алі, який був взірцем для мільйонів. Цей день нагадує нам про важливість людей, які готові ділитися своїми знаннями, часом та мудрістю заради зростання інших. Сьогодні чудовий привід подякувати тим, хто колись повірив у вас і підставив плече, або ж самому стати наставником для того, хто цього потребує.
- Також сьогодні святкують доволі незвичне свято – День відмови від новорічних обіцянок. Саме до середини січня більшість людей вже порушують амбітні плани, які склали під бій курантів. Сенс цього дня не в тому, щоб відмовитися від розвитку, а в тому, щоб припинити тиснути на себе нереалістичними очікуваннями. Новорічні обіцянки часто бувають надто суворими й категоричними, що призводить до стресу та розчарування. Тож це ідеальний момент, щоб переглянути свої цілі, відмовитися від того, що було нав'язане модою чи емоціями, і почати рухатися до мрій у комфортному для себе темпі.