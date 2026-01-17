У цей день наші предки доглядали за худобою та робили обереги від нечистої сили. Про Дні ангела й інші свята 17 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на січень 2026 року

День пам'яті преподобного Антонія Великого

Майбутній святий народився в сім'ї багатих християн. Ще в дитинстві він виявляв глибокий інтерес до релігії. Рано втративши батьків, Антоній отримав великий спадок, але вирішив віддати його нужденним і обрати аскетичне життя в пустелі. Так, він почав проводити час у молитвах та духовній праці. Під час свого самітництва Антоній став учителем для інших ченців. Помер святий у глибокій старості – йому було 106 років.

Хто має День ангела 17 січня?

За новоюліанським календарем, 17 січня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Антон, Віктор, Георгій, Павло та Антоніна.

Що ще відзначають?