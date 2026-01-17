В этот день наши предки ухаживали за скотом и делали обереги от нечистой силы. О Днях ангела и других праздниках 17 января – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего митрополита Мефодия.

День памяти преподобного Антония Великого

Будущий святой родился в семье богатых христиан. Еще в детстве он проявлял глубокий интерес к религии. Рано потеряв родителей, Антоний получил большое наследство, но решил отдать его нуждающимся и избрать аскетическую жизнь в пустыне. Так, он начал проводить время в молитвах и духовном труде. Во время своего затворничества Антоний стал учителем для других монахов. Умер святой в глубокой старости – ему было 106 лет.

Кто имеет День ангела 17 января?

По новоюлианскому календарю, 17 января Дни ангела празднуют люди с такими именами: Антон, Виктор, Георгий, Павел и Антонина.

