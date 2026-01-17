В этот день наши предки ухаживали за скотом и делали обереги от нечистой силы. О Днях ангела и других праздниках 17 января – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего митрополита Мефодия.
День памяти преподобного Антония Великого
Будущий святой родился в семье богатых христиан. Еще в детстве он проявлял глубокий интерес к религии. Рано потеряв родителей, Антоний получил большое наследство, но решил отдать его нуждающимся и избрать аскетическую жизнь в пустыне. Так, он начал проводить время в молитвах и духовном труде. Во время своего затворничества Антоний стал учителем для других монахов. Умер святой в глубокой старости – ему было 106 лет.
Кто имеет День ангела 17 января?
По новоюлианскому календарю, 17 января Дни ангела празднуют люди с такими именами: Антон, Виктор, Георгий, Павел и Антонина.
Что еще отмечают?
- Ежегодно 17 января мир отмечает Международный день наставничества. Что интересно, дату этого праздника выбрали не случайно. Дело в том, что в этот день, в 1942 году, родился легендарный боксер и общественный деятель Мухаммед Али, который был образцом для миллионов. Этот день напоминает нам о важности людей, которые готовы делиться своими знаниями, временем и мудростью ради роста других. Сегодня отличный повод поблагодарить тех, кто когда-то поверил в вас и подставил плечо, или же самому стать наставником для того, кто в этом нуждается.
- Также сегодня празднуют довольно необычный праздник – День отказа от новогодних обещаний. Именно к середине января большинство людей уже нарушают амбициозные планы, которые составили под бой курантов. Смысл этого дня не в том, чтобы отказаться от развития, а в том, чтобы прекратить давить на себя нереалистичными ожиданиями. Новогодние обещания часто бывают слишком строгими и категоричными, что приводит к стрессу и разочарованию. Поэтому это идеальный момент, чтобы пересмотреть свои цели, отказаться от того, что было навязано модой или эмоциями, и начать двигаться к мечтам в комфортном для себя темпе.