У цей день наші предки прибиралися у своїх будинках. Про Дні ангела та інші свята 17 квітня – розповів Православний церковний календар.
День пам'яті преподобних Симеона Перського й Акакія Мелетійського
Преподобний Симеон Персидський жив у IV столітті. Він постраждав за свої переконання в період жорстоких переслідувань Церкви за часів правління перського царя Шапура II. Попри загрозу катувань та неминучої страти, Симеон виявив непохитну відданість своїм ідеалам і відмовився зректися віри. Його мученицька смерть разом з іншими служителями стала символом духовної мужності та стійкості.
Життєвий шлях преподобного Акакія Мелетійського розпочався у V столітті. Він пов'язаний із монастирською громадою під духовним керівництвом старця Мелетія. Святий став відомим завдяки тривалому подвигу послуху, смирення та надзвичайного терпіння. Попри суворе і нерідко несправедливе ставлення з боку свого наставника, Акакій не втрачав внутрішнього спокою та доброзичливості. Його здатність зберігати душевну чистоту та витривалість у випробуваннях залишила глибокий слід у християнській історії.
Хто святкує День ангела 17 квітня?
За новоюліанським календарем, 17 квітня Дні ангела святкують люди з іменами: Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Семен і Федір.
Що ще відзначають?
- Щороку 17 квітня в Україні відзначають День пожежної охорони. Це свято встановив Указ тодішнього президента у 2013 році. Цей день є нагодою подякувати кожному працівнику пожежної охорони за їхню невтомну службу, витримку та тисячі врятованих життів.
- Також сьогодні святкують Світлу п'ятницю, яка входить до великоднього тижня. Вона присвячена особливому вшануванню ікони Божої Матері "Живоносне Джерело". Головною церковною традицією цього дня є Чин малого освячення води, яку віряни вважають цілющою та використовують для окроплення домівок. У народі цей день також пов'язують з традиційним умиванням джерельною водою для зміцнення здоров'я та збереження вроди.