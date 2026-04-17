У цей день наші предки прибиралися у своїх будинках.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на квітень 2026 року

День пам'яті преподобних Симеона Перського й Акакія Мелетійського

Преподобний Симеон Персидський жив у IV столітті. Він постраждав за свої переконання в період жорстоких переслідувань Церкви за часів правління перського царя Шапура II. Попри загрозу катувань та неминучої страти, Симеон виявив непохитну відданість своїм ідеалам і відмовився зректися віри. Його мученицька смерть разом з іншими служителями стала символом духовної мужності та стійкості.

Життєвий шлях преподобного Акакія Мелетійського розпочався у V столітті. Він пов'язаний із монастирською громадою під духовним керівництвом старця Мелетія. Святий став відомим завдяки тривалому подвигу послуху, смирення та надзвичайного терпіння. Попри суворе і нерідко несправедливе ставлення з боку свого наставника, Акакій не втрачав внутрішнього спокою та доброзичливості. Його здатність зберігати душевну чистоту та витривалість у випробуваннях залишила глибокий слід у християнській історії.

Хто святкує День ангела 17 квітня?

За новоюліанським календарем, 17 квітня Дні ангела святкують люди з іменами: Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Семен і Федір.

Що ще відзначають?