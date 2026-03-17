Яке церковне свято у вівторок, 17 березня: чию пам'ять сьогодні вшановують віряни

17 березня віряни вшановують пам'ять преподобного Олексія, чоловіка Божого. Чоловік присвятив своє життя служінню Господу.

У цей день наші предки займалися прибиранням вдома. Про Дні ангела й інші свята 17 березня – розповідає Коломийська єпархія Православної Церкви України.

День пам'яті преподобного Олексія, чоловіка Божого

Олексій походив із заможної римської сім'ї, але обрав шлях аскетизму, замість сімейного затишку. Втікши з власного весілля, чоловік роздав статки та 17 років провів у молитві у церкві в Едесі. Через деякий час Олексій почав таємно мандрувати на кораблі. Одного дня шторм випадково прибив його човен назад до Риму, і святий повернувся до батьківського дому як жебрак. Живучи в злиднях під порогом рідної хати, Олексій до останнього подиху не розкривав своєї таємниці. Тільки після його смерті батьки прочитали в листі, що жебрак, якого вони прийняли, був їхнім сином. Олексія поховали з великою шаною згідно з християнськими звичаями.

Хто святкує День ангела 17 березня?

За новоюліанським календарем, 17 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Гаврило, Макар і Віктор.

Що ще відзначають?