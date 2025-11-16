У цей день наші предки збирали пізні ягоди в лісі. Про заборони й інші свята 16 листопада – пише 24 канал з посиланням на Фонд Блаженнішого митрополита Мефодія.
Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на листопад 2025
День пам'яті апостола і євангеліста Матвія
Поки не почув заклик Ісуса Христа, Матвій збирав податки для Риму. Однак згодом святому довелося залишити свою посаду та піти за Спасителем. Так, Матвій почав проповідувати християнство у Палестині, а згодом – написав Євангеліє. Крім цього, святий поширював віру у Сирії, Мідії, Персії та Парфії. Його останнім місцем служіння стала Ефіопія. Там він заснував церкву і побудував храм у місті Мірмени. Одного дня Матвій зцілив дружину і сина правителя Фулвіана, навернувши багатьох язичників до віри. Однак імператор Фулвіан не хотів, щоб його піддані ставали християнами, тому звинуватив апостола в чаклунстві й наказав стратити його. Через деякий час Матвія схопили, поклали на хмиз і підпалили, але вогонь не зашкодив йому. Навіть коли Фулвіан додав смоли та дванадцять ідолів у вогнище, тіло святого апостола залишилося неушкодженим.
Що не можна робити?
- Не слід лихословити, конфліктувати та пліткувати.
- Не можна свистіти в оселі, бо тоді позбудетеся родинного добробуту.
- Не рекомендується виходити з дому ввечері.
- Не варто сваритися та сперечатися з рідними.
Що ще відзначають?
- 16 листопада в Україні традиційно відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Його встановили у 1994 році Указом тодішнього Президента України Леоніда Кучми. Що цікаво, дату цього свята обрали невипадково. Адже саме 16 листопада 1924 року в ефір вийшла перша радіопередача на території України "Говорить Харків".
- Також сьогодні святкують День працівників сільського господарства України. Його запровадили Указом тодішнього президента Леоніда Кравчука у 1993 році, пише Офіційний портал Верховної Ради.