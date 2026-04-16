У цей день наші предки ходили на город та сіяли різні овочі. Про Дні ангела й інші свята 16 квітня – розповідає Коломийська єпархія Православної Церкви України.

День пам'яті мучениць Агапії, Ірини та Хіонії

Наприкінці III століття поблизу італійського міста Аквілея народилися три сестри. Після ранньої смерті батьків дівчата присвятили своє життя християнському служінню. Їхнім духовним наставником був священник Зинон, який передбачив їм мученицьку смерть за віру. Під час масових гонінь на християн за правління імператора Діоклетіана дівчат заарештували. Попри спроби імператора переконати їх зректися християнства в обмін на багатство й шлюби з представниками знаті, сестри залишилися відданими власним переконанням. До того ж святі назвали Сина Божого своїм єдиним нареченим. Згодом дівчат перевезли до Македонії, де Агапію та Хіонію спалили живцем, а Ірина загинула від поранення стрілою.

Хто святкує День ангела 16 квітня?

За новоюліанським календарем, 16 квітня Дні ангела святкують люди з іменами: Леонід, Михайло, Павло, Галина, Ірина та Ніка.

