Коли його відзначають у 2026 році та чому в цей день краще відкласти всі справи

Що таке Навський Великдень?

Навський Великдень – давнє народне свято, яке присвячене вшануванню померлих родичів. Йог назва походить від старослов'янського слова "нав", що означає "мрець", "потойбіччя" або "дух покійника". Згідно з народними повір'ями, у цей день душі предків на короткий час виходять із могил і повертаються у світ живих, щоб відсвяткувати свій Великдень.

Наші предки вірили, що покійники мають таку ж потребу в радості та спілкуванні, як і живі. За легендами, у ніч на Навський Великдень душі збираються у храмах на службу, яку проводить мертвий священник. Вважалося, що в цей момент живим людям не варто заходити до церкви або на кладовище, щоб не потривожити таємний ритуал духів. Адже вони можуть бути небезпечними для тих, хто порушує їхній спокій.

Коли святкують Навський Великдень у 2026 році?

Дата Навського Великодня не є фіксованою, тому залежить від дня святкування Воскресіння Христового. У 2026 році православний Великдень припадає на 12 квітня за новоюліанським календарем. Відповідно до регіональних традицій, Навський Великдень відзначають у різні дні.

Найчастіше його святкують у Чистий четвер перед Пасхою, що у 2026 році випадає на 9 квітня. Ця традиція найбільш поширена в центральних та північних регіонах України.

Водночас в інших місцевостях Навський Великдень відзначають у перший четвер після свята, тобто 16 квітня. Також часто цей день пов'язують із Проводами або Радоницею, яка завершує великодній тиждень.

Великодні паски / Фото Freepik

Які традиції Навського Великодня?