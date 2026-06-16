У цей день наші предки провітрювали оселю та прали одяг. Про Дні ангела й інші свята на 16 червня – розповідає Православний церковний календар.

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День пам'яті святого чудотворця Тихона Аматунтського

Тихон народився в християнській родині на кіпрському острові у місті Аматунті. Ще в юності святий отримав дар чудотворення і завжди допомагав людям. Також відомо, що чоловік творив справжні дива. Так, одного разу він наповнив пшеницею абсолютно порожнє зерносховище, а іншого – змусив сухі виноградні гілки дати рясний урожай, який згодом використали для виготовлення вина для Пресвятої Євхаристії. Крім цього, Тихон пройшов шлях від диякона до єпископа рідного міста. На цій посаді він активно викорінював язичництво, руйнував ідолів та поширював християнську віру. Наприкінці життя святий точно передбачив день власної смерті, яка настала у 425 році.

Хто святкує День ангела 16 червня?

За новоюліанським календарем, 16 червня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Костянтин, Михайло, Петро і Тихон.

Що ще відзначають?

Щороку 16 червня відзначають Міжнародний день сімейних грошових переказів. Його вперше відсвяткували у 2015 році. А вже через три роки Організація Об'єднаних Націй офіційно запровадила це свято, щоб підкреслити особливу роль трудових мігрантів, які працюють не лише заради добробуту своїх родин, а й власних країн.

Також сьогодні святкують Міжнародний день водоспаду, День свіжих овочів і Всесвітній день морських черепах.