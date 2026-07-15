У цей день наші предки відвідували родичів і разом з ними проводили час. Про Дні ангела й інші свята 15 липня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті рівноапостольного князя Володимира Великого

Онук святої княгині Ольги та син князя Святослава Ігорьовича розпочав свій політичний шлях із правління у Новгороді. У 980 році Володимир посів київський престол, а вже через рік – переміг польського правителя Мешка I. Однак головною справою його життя стало хрещення Русі. Після успішного походу на кримський Херсонес князь прийняв християнство та одружився з візантійською принцесою Анною. Повернувшись до Києва, Володимир наказав зруйнувати язичницьких ідолів, а жителям столиці – пройти обряд хрещення у водах Дніпра. За роки свого правління князь активно зводив храми, відкривав перші школи й лікарні, опікувався бідними та утверджував нову християнську мораль серед підданих. Життя видатного реформатора обірвалося у 1015 році. Князя поховали у зведеній ним Десятинній церкві в Києві.

Хто святкує День ангела 15 липня

За новоюліанським календарем, 15 липня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Василь, Петро й Володимир.

Що ще відзначають

Щороку 15 липня відзначають День Української Державності. Це свято встановили у 2021 році відповідним Указом Президента України Володимира Зеленського. У цей день заведено згадувати історію України, зокрема від часів хрещення Київської Русі до сучасності.

Також сьогодні святкують День українських миротворців, День благодійності в соціальних медіа та День хрещення Русі-України.