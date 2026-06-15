У цей день наші предки займалися посівними роботами. Про Дні ангела й інші свята на 15 червня – розповідає на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого пророка Амоса

Пророк Амос народився в Юдеї і жив у VIII столітті до нашої ери. Спочатку він працював пастухом, проте глибока віра привела його до служіння, і згодом він став одним із дванадцяти малих пророків. Господь наказав Амосу вирушити до Ізраїльського царства, щоб викрити гріхи правителя та народу, які відвернулися від Бога. Святий пророкував язичникам великі біди, через що зазнав жорстоких катувань і вигнання. Попри переслідування, Амос щоразу повертався до людей та продовжував свою місію. Зрештою релігійні противники жорстоко побили пророка, і від отриманих травм він помер.

Хто святкує День ангела 15 червня?

За новоюліанським календарем, 15 червня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Дмитро, Іван, Костянтин, Софія, Олена, Марія та Никифор.

Що ще відзначають?

Щороку 15 червня відзначають Всесвітній день вітру і День літніх людей.

Також сьогодні святкують Всесвітній день пожертвувань, День фотографії природи та День сили усмішки.