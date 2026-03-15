У цей день наші предки намагалися проводили час з рідними вдома. Про Дні ангела й інші свята 15 березня – розповідає Тернопільська єпархія Православної Церкви України.
День пам'яті мученика Агапія і з ним семи мучеників
Святі жили в Кесарії Палестинській за правління імператора Діоклетіана. Тогочасна державна політика зобов'язувала вірян публічно зректися Христа та приносити жертви язичницьким ідолам. Люди, які відмовлялися це робити, помирали мученицькою смертю. Під час одного з великих міських свят група християн відкрито засудила ідолопоклонство, що призвело до їхнього арешту та жорстоких катувань. Так, святий Тимофій був страчений через спалення на вогнищі, а Агапія та Феклу віддали на роздертя диким звірам. Інших мучеників, які пройшли через ув'язнення та тортури, згодом стратили шляхом відсікання голови. Попри тиск і смертельну небезпеку, ці люди до останнього моменту життя зберігали непохитну відданість своїм релігійним переконанням.
Хто святкує День ангела 15 березня?
За новоюліанським календарем, 15 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Олексій, Еммануїл, Тимофій, Денис та Олександр.
Що ще відзначають?
- Щороку 15 березня святкують Всесвітній день промов, Міжнародний день боротьби з ісламофобією, День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування та Всесвітній день працівників сфери життєзабезпечення.
- Також сьогодні відзначають Всесвітній день контактів, Міжнародний день переосмислення багатства, Міжнародний день боротьби з поліцейською жорстокістю, Міжнародний день захисту дитинчат тюленів і Всесвітній день захисту прав споживачів.