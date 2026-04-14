У цей день наші предки проводили час зі своїми домашніми улюбленцями. Про Дні ангела й інші свята 14 квітня – розповідає Волинська єпархія Православної Церкви України.

Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на квітень 2026 року

День пам'яті святого сповідника Мартина, Папи Римського

Святий Мартин народився в Італії. Перш ніж розпочати духовне служіння у Римі, він здобув ґрунтовну освіту. Його видатні особисті якості та високий авторитет серед духовенства сприяли тому, що після смерті Папи Теодора I саме Мартина обрали на папський престол. Визначальною подією його понтифікату став Латеранський собор 649 року, де Папа публічно засудив поширену на той час єресь монофелітства, яка визнавала в Ісусі Христі лише божественну волю та природу. Ця принципова релігійна позиція викликала різке невдоволення візантійського імператора Константа II, що призвело до відкритого політичного конфлікту. Через свою непохитність Мартина заарештували за наказом імператора. У зв'язку з цим, святий певний час перебував в ізоляції на безлюдному острові. Згодом Мартина перевезли до Константинополя, де після суду ієрарха засудили до страти. Однак згодом вирок замінили на довічне вигнання до Криму, зокрема до корсунських каменоломень. Останні роки життя святий провів у важких умовах.

Хто святкує День ангела 14 квітня?

За новоюліанським календарем, 14 квітня Дні ангела святкують люди з іменами: Антон, Валентин, Іван, Мартин та Олександр.

Що ще відзначають?