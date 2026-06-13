У цей день наші предки готували гречану кашу і гречаники. Про Дні ангела й інші свята 13 червня – розповідає Православний церковний календар.

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День пам'яті святої мучениці Акилини

Акилина народилася у фінікійському місті Бібл і зростала в християнській родині. Уже у 12 років дівчина активно навертала однолітків до своєї віри, через що місцеві язичники схопили її. Попри страшні муки, вона відмовилася зректися Бога. Нападники продовжили бити дівчину, а потім просто викинули її за межі міста. Тоді до Акилини з'явився ангел, який повністю зцілив святу та наказав їй викрити жорстокого безбожного намісника. Згодом дівчина знову постала перед своїм катом, і той наказав негайно стратити її. Втім, Акилина померла ще під час молитви, а одновірці поховали її тіло за всіма християнськими традиціями.

Хто святкує День ангела 13 червня?

За новоюліанським календарем, 13 червня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Олександр, Сава, Яків, Антоніна, Ганна, Олександра і Пелагея.

Що ще відзначають?

Щороку 13 червня відзначають Міжнародний день поширення інформації про альбінізм. Це свято запровадила Організація Об'єднаних Націй у 2015 році. У цей день заведено говорити про проблеми дискримінації людей з альбінізмом – уродженою відсутністю пігменту шкіри, очей та волосся.

Також сьогодні святкують День працівника меблевої промисловості, Всесвітній день оздоровлення, Всесвітній день ляльки й День швейної машини.